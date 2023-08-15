Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de Abdurrahman Gazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında tadilat çalışması esnasında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanmaya da can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangını gören Turan Çınar," Arkadaşım tamir yaptırıyordum dedi. Çatıdan çıktığından yandığını söyledi. Hepimiz paydos etmiştik dedi. Geldiğimde alevleri gördüm" dedi.

Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.