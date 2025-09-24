Sultanbeyli Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede yaşayan ve üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine 12 bin, ön lisans öğrencilerine ise 8 bin lira eğitim desteği verdiklerini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet edip üniversiteyi yeni kazanan gençlere belediyenin sağladığı eğitim desteği sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, başarıya giden her adımda gençlerin yanında olacaklarına dair söz verdiklerini kaydetti.

Tombaş, "Bu sözü bir kez daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl başlattığımız üniversitelilere eğitim desteği hizmetimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Sultanbeyli'de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan lisans öğrencilerimize 12 bin lira, ön lisans öğrencilerimize ise 8 bin lira eğitim desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaşım masrafında da gençlerin yanında olduklarını belirten Tombaş, "Sultanbeyli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin ulaşım masrafı bizden. Lisans veya ön lisans fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerimize abonman desteği başvurularımız başladı." açıklamasında bulundu.

Eğitim ve abonman desteğine başvurmak isteyen öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.