Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nda Anadolu yer sincapları görüntülendi

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Anadolu yer sincapları, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanarak çayırlık alanlarda beslenirken ve çevreyi gözetlerken görüntülendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda "Anadolu gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincapları görüntülendi.

Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yer sincapları havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyandı.

Meraları yaşam alanı olarak tercih eden sincaplar, çayırlık alanlarda yiyecek ararken ve beslenirken görüntülendi.

Arka ayakları üzerinde dikilerek çevreyi gözetleyen ve tehlike anında çıkardıkları ıslık benzeri seslerle birbirlerini uyaran Anadolu yer sincapları, bozkır ekosisteminin önemli türleri arasında yer alıyor.

