Sultan Sazlığı Milli Parkı'na bayramda ziyaretçi akını

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler sandal turları, at biniciliği ve kuş gözlemi yaparak doğanın tadını çıkardı.

TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Sazlıkta sandala binen doğaseverler, parkurları gezip kuş türlerini gözlemledi.

2006 yılında Milli Park ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırladı. 301 farklı kuş türünü barındıran Sultan Sazlığı'na bayram tatilini fırsat bilip gelenler, tatilin son gününde sandalla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak kuş türlerine gözlemledi. Kayseri'de yaşayan ve sazlığı ziyarete gelen Bekir Karacaoğlan, "İlk olarak kayık aktivitesine katıldık. Birlikte kuşları tanımaya çalıştık. Çok fazla göremesek de sonrasında yaklaşık 3 kilometrelik bir at biniciliği yaptık. Her şey çok güzeldi, çok eğlendik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Korunması gereken, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir milli park. Kuşlar, suda yaşayan canlılar ve bunun gibi birçok doğal güzelliğe sahip" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR YER'

Ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Miray Demir ise, "Burası çok güzel bir yer. Erciyes'in eteklerinde bulunuyor. Sultan Sazlığı'nı çok seviyorum. Aynı şekilde atlara binmeyi de çok seviyorum. Doğa ile iç içe, çok güzel bir ortam var. Ayrıca oldukça kalabalık bir ilgi görüyor. Burada 301 çeşit kuş türü bulunuyor. Kayıklara bindim, kuşları gördüm, ata bindim. Gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Alp Kaan ise, "Arkadaşlarımızla Sultan Sazlığı'nı gezmeye geldik. Çok güzel vakit geçirdik. Köprüden yürüdük, kamışların arasından geçerek gözetleme kulesine ulaştık. Gözetleme kulesinden Erciyes Dağı'nı izledik. Kuşlarla, hayvanlarla ve doğayla iç içe olduk. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Atlar da çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
