Edirne'de Sultan II. Bayezid Vakfının 530 yıllık hayır şartı bu yıl da yerine getirildi

Sultan II. Bayezid Vakfının 1496 tarihli vakfiyesinde yer alan çocukların sünnet ettirilmesine yönelik hayır şartı, Edirne'de bu yıl da yerine getirildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bu kapsamda sünnet ettirilen 25 çocuk için şölen düzenlendi.

Selimiye Camisi'nde okunan dua ile başlayan programda çocuklar, süslenen polis arabaları ve nostaljik gezi trenine bindirildi.

Motosikletli trafik polislerinin eşlik ettiği kortej, kent turunun ardından Söğütlük Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Burada kancabaş kayıklara binen çocuklar, aileleriyle Meriç Nehri'nde gezinti yaptı.

Program daha sonra bir restoranda düzenlenen şölenle devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, organizasyonu gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ailelere çocuklarının mürüvvetini de görmeleri temennisinde bulunan Sezer, vakıf medeniyetinin yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğinin sürdürüldüğünü söyledi.

Sultan II. Bayezid Vakfının çocukların sünnet ettirilmesine yönelik koyduğu hayır şartının bugün de yerine getirildiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler vakıf medeniyetinin temsilcileriyiz. Bayezid Vakfının bundan 5 asır önce çocukların sünnet ettirilmesi üzerine koymuş olduğu bir kaide var, bu devam ettiriliyor. Bizler de burada sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Valilik olarak, ailelerimiz ihtiyaç duyarlarsa bunu devam ettirmeyi çok arzu ederiz."

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Edirne'de önemli bir eseri bulunan Sultan II. Bayezid'in vakfiyesinde yer alan hayır şartını bu yıl da yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Saraç, sünnet ettirilen çocukların vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından pasta kesildi. Vali Sezer ve kurum müdürleri çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi.

Şölene İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da katıldı.