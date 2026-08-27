Süloğlu'nda İthal Hayvanlara Sağlık Denetimi
Süloğlu ilçesinde ithal büyükbaş hayvanlar için tespit, aşılama ve hastalık kontrolü çalışmaları yapıldı. Teknik personel, tüberkülin uygulaması, şap aşılaması ve numune alarak hayvan sağlığını korumayı hedefliyor.
Süloğlu ilçesinde ithal büyükbaş hayvanlara yönelik tespit, aşılama ve hastalık kontrolü çalışması gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından ithal hayvanların tespit ve kontrolleri yapıldı.
Çalışmalar kapsamında hayvanlara tüberkülin uygulaması ve şap aşılaması gerçekleştirildi, hastalık kontrolü amacıyla numune alındı.
Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların erken tespit edilmesi ve yayılımının önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA