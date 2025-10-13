Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme ihalesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme işi ihalesinin tamamlandığı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bölgeye daha verimli ve güvenli içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Süloğlu Barajı'ndan temin edilecek 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni isale hattı ile bölgeye ulaştırılacak.

Yenileme çalışmasıyla mevcut hattın daha dayanıklı, modern ve kesintisiz hizmet verebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında Edirne ve çevresinde yaşayan vatandaşların içme suyu kalitesinin ve arz güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Edirne'ye bereket taşıyan projelerde bir adım daha" sloganıyla duyurduğu çalışma, kentte su altyapısını güçlendirecek yatırımlar arasında yer alıyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yaptığı açıklamada sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla her damla suya sahip çıktıklarını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise suyun her damlasının kıymetini bilerek, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla Edirne'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan İba, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.