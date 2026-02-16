Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirilirken, Çorlu ilçesinde de üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunan üç zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, yapılan operasyonlarla uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.