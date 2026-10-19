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Süleymanpaşa'da yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı

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Süleymanpaşa'da yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye ekiplerince yol bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye ekiplerince yol bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Kazandere, Çınarlı, Altınova, Atatürk, Topağaç ve Zafer mahallelerinde çeşitli sokaklarda kilit parke taşı tamiratı yaptı.

Hürriyet Mahallesi Şehit Cüneyt Kırlı Sokak ile Altınova Mahallesi Beşevler Üstü Sokak'ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

Aydoğdu Mahallesi'ndeki Küpe ve Sardunya sokaklarında ise kilit parke taşı döşeme çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Ortacami Mahallesi'ndeki muhtarlık binasında onarım, Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Süleymanpaşa Sanat Galerisi'nde boya çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri ayrıca 100. Yıl Mahallesi Kuşburnu Sokak ve Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkisinde ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye hizmet araçlarının bakım ve onarımları da yapıldı.

Kaynak: AA
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