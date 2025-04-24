Süleymanpaşa'da Yeni Trafik Parkı Hizmete Girdi

Süleymanpaşa Belediyesince inşa edilen trafik park hizmete açıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde inşa edilen parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Volkan Nallar, parkta çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Nallar, aynı bölgede bisiklet ve yürüyüş yolları ile birlikte yeni bir rekreasyon alanı çalışmalarının da kısa sürede başlayacağı ifade etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de projeyi hayata geçiren Nallar ve ekibine teşekkür etti.

Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.