Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Üç Gözaltı
Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonlarda evinde uyuşturucu bulunan bir kişi ve üst aramasında uyuşturucu ile yakalanan bir zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ile otomobilinde yakalanan bir başka şüpheli de gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine K.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.