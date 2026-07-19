Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ev ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen üç şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.