Süleymanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Aynı gün Çorlu'da da ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. Kapaklı'da ise gümrük kaçağı 68 elektronik sigara ele geçirildi ve işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde Ş.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine B.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Kapaklı'da 68 elektronik sigara ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 68 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada, 68 elektronik sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.