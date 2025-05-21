Süleymanpaşa'da Kurban Hizmetleri Toplantısı ve Yol Çalışmaları

Süleymanpaşa'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı, Kaymakam Mustafa Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda bayramda alınacak tedbirler, kurban kesim yerleri, hijyen kuralları, denetimler ve vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Durmuş da katıldı.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenaltı Mahallesi'nde çalışmalara başlandı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bölge Koordinatörü Ümit Ortan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Ortan ve Aksoy bir süre makamda görüştü.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ortan'a teşekkür etti.