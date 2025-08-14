Süleymanpaşa Belediyesi'nden Yol Yapım ve Hayvan Aşılama Çalışmaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye Başkanı Volkan Nallar, bu çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar aşılanarak hayvan hastalıkları ile mücadele ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, yaptığı açıklamada, yol yapım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Nallar, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla ilçemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Tekirdağ'da hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında büyükbaş hayvanlar aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalıklarla mücadelede en önemli tedbirlerin başında aşılamanın geldiği belirtildi.

Aşılama çalışmaları ile sağlıklı sürüler oluşturulması hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Veteriner hekimlerimiz, tekniker ve teknisyen ekiplerimizle 7 gün 24 saat sahada görev yapmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmasıdır." denildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı

Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.