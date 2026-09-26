Süleymanpaşa Belediyesi Millet Bahçesi'nde çevreyi kirletenlere idari işlem uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi'nde çevre temizliği denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, daha önce yapılan uyarılara rağmen çevreyi kirleten kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uyguladı.

Çevreyi kirletenlere ayrıca kirlettikleri alanları temizlemeleri sağlandı.

Belediye ekipleri, vatandaşlara çevrenin korunması ve temiz tutulması konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA