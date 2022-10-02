SÜLEYMANİYE - Irak'ın kuzeyindeki kuraklık ceviz üretimini vurdu

EMRAH AKBULAK-ALİ MAKRAM GHAREEB - Irak'ın kuzeyindeki kuraklık nedeniyle Süleymaniye'nin ceviziyle ünlü Havraman bölgesinde, bu yıl beklenen verim elde edilemedi.

Yüksek dağların sıralandığı ve akarsuların bulunduğu Havraman bölgesinde, engebeli arazi nedeniyle tahıl ürünleri pek yetiştirilemezken; ceviz ve nar gibi meyve ağaçları ön plana çıkıyor. Ancak son dönemlerdeki kuraklık birçok tarım ürününü etkilediği gibi ağaçların da kurumasına neden oluyor.

Özellikle ceviziyle ünlü bölgede çiftçiler, bu yıl kuraklık nedeniyle verimin düşük olduğunu belirtiyor.

Bölge çiftçilerinden Fatih Tahsin Abdurrahman, AA muhabirine, bölgedeki kuraklığın ceviz ağaçlarına zarar verdiğini ve bu yıl bekledikleri verimi alamadıklarını söyledi.

Kuraklıktan dolayı birçok üründe olduğu gibi cevizde de rekoltenin düştüğünü aktaran Abdurrahman, "Geçen sene ve bu sene yağmur yağmadığı için bölgede kuraklık yaşanıyor. Sıcaklık ve susuzluktan ötürü ağaçların yaklaşık yüzde 20'si kurudu. Bu sene su azdı. Bu civarda 12 kadar pınar bulunuyor ama bunlardan sadece ikisinde su var." dedi.

Eskiden 60 bin kadar ağaçtan ceviz topladıklarını bu yıl bunun mümkün olmadığını dile getiren Abdurrahman, ağaçların bir kısmının çürüdüğünü ve cevizin yarısını kararttığını aktardı.

Bu durumdaki cevizleri temizlemeye ve sağlıklı olan kısmı kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Abdurrahman, cevizlerinin yüzde 30'unun kurumuş olduğunu belirtti.

Nar ve zeytin de etkilendi

Halepçe Tarım Müdürü Setar Muhammed de bölgedeki kuraklık ile kışın etkili olan don ve soğuk havanın zirai ürünleri olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Kuraklıktan en çok etkilenen ürünlerin başında cevizin geldiğini ayrıca nar ve zeytinin de zarar gördüğünü ifade eden Muhammed, hükümetin kuraklıkla mücadele için bölgede baraj projesinin olduğunu, çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi için de bir komisyon kurulduğunu kaydetti.