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Süleymaniye'deki Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havadan kaçan Iraklıların akınına uğruyor

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Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Halepçe ilçesinin Hurmal nahiyesinde bulunan Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havada serinlemek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Halepçe ilçesinin Hurmal nahiyesinde bulunan Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havada serinlemek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şelale, yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan Iraklılar için bir kaçış yeri oluyor.

Kaynak: AA / Fariq Faraj - Güncel

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