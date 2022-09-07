Süleymaniye'deki Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havadan kaçan Iraklıların akınına uğruyor Güncel Haberler Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Halepçe ilçesinin Hurmal nahiyesinde bulunan Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havada serinlemek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Halepçe ilçesinin Hurmal nahiyesinde bulunan Ahmed Ava Şelalesi, sıcak havada serinlemek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Şelale, yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan Iraklılar için bir kaçış yeri oluyor. Güncel Kaynak: AA / Fariq Faraj Irak Güncel Haberler

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