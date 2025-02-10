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Süleymaniye'de Mayın Temizliği Başlatıldı

Süleymaniye'de Mayın Temizliği Başlatıldı
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Irak'ın Süleymaniye kentinde, 1980-1988 İran-Irak savaşından kalma mayınların temizlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Mayın temizliği, dağcılık yapan halk ve turistler için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, çoğunluğu 1980-1988 döneminde yaşanan İran- Irak savaşından kalan ve özellikle bölgede dağcılık yapan halk ve turistler için tehlike oluşturan mayınlar temizleniyor.

Süleymaniye Mayın İşleri Müdürü Muhsin Şeyh Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktaki Mahmut Han tepesindeki mayınların Kürdistan Dağcıları Grubu'nun dağcılık faaliyetlerini yürütmeleri için temizlendiğini söyledi.

Abdulkerim, tepedeki mayın tarlasının büyüklüğünün 130 bin metrekareye ulaştığını ve en tehlikeli mayın çeşitlerini barındırdığını belirterek, uluslararası standartlara uygun şekilde mayın temizliği yapıldığını aktardı.

Bölgenin zorlu coğrafi şartları olduğunu, yağışlı ve hava durumunun müsait olmadığı zamanlarda çalışamadıklarını vurgulayan Abdulkerim, "Bölgenin güzel doğasından dolayı turistler burayı ziyaret ediyor. Bu nedenle bölgeyi azami derece temizlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlüğün verilerine göre kent genelinde mayınla kaplı 234 milyon metrekare alanın yaklaşık yarısı mayından temizlendi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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