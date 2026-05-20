Irak'ın Süleymaniye kentindeki İran muhalifi grubun kampına İHA ile saldırı düzenlendi
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan İran muhalifi Komele kampına kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi. Can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi, saldırının faili açıklanmadı.
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan, Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına, kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
Abdullah Muhtedi'nin genel sekreteri olduğu Komele'den yerel medyaya yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye'deki kampa saldırı yapıldı.
Komele üyelerinin ailelerinin kaldığı aktarılan kampa düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Haydar Şahin