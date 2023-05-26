Süleyman Soylu, Gazi Mahallesi'nde yaşananlarla ilgili konuştu: Bir tarafta CHP bayrağı, bir tarafta Apo işareti yapılınca meseleyi yakaladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gazi Mahallesi'nde seçim çalışmaları yürütürken CHP standındaki bazı vatandaşlarla yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu. Soylu, "Bir tarafta CHP bayrağı çekip bir taraftan da Apo işareti yapılınca ben de meseleyi yakaladım. İçlerinden birileri Biji Apo gibi bir şeyler söylemişler. Arkadaşlar da gerekli işlemleri yapmışlar" dedi.

İstanbul Gazi Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile, CHP'liler arasında tansiyon yükseldi. CHP standındaki partililer, Bakan Soylu'yu yuhalayıp, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Soylu da kalabalık gruba, "Nasıl CHP bu. PKK ile iç içe girmişsiniz. Hayırlı günler" diye seslendi. Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.

"EPEY BİR SİNİRLENDİLER"

NTV canlı yayınına katılan Bakan Süleyman Soylu, yaşananlarla ilgili konuştu. Soylu, şunları söyledi: "2 saat 45 dakika Gazi Mahallesi'ndeydim. Ben çocukluğumdan beri oralarda siyaset yaparım. Bazen bazı işlerle karşılaşmışızdır. O da oranın cilvesidir. Bugün de yine CHP bayraklı bir grup, 2 saat 45 dakikanın sonunda biraz rahatsız oldular. Arkasında zafer işareti yapan grup. Bir vesileyle toparlandık. Epey bir sinirlendiler.

"ARKADAŞLAR GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMIŞLAR"

Bir tarafta CHP bayrağı çekip bir taraftan da Apo işareti yapınca ben de meseleyi yakaladım. Onlara bunun çok doğru olmadığını, öyle bir görüntü verilmemesi gerektiğini söyledim. Sonra gittim. "İçlerinden birileri Biji Apo gibi bir şeyler söylemişler. Arkadaşlar da gerekli işlemleri yapmışlar."