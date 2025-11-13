Haberler

Süleyman Mutlu Apartmanı İddianamesi Tamamlandı: 6 Sanığa Hapis İstemi

Güncelleme:
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Süleyman Mutlu Apartmanı ile ilgili iddianame, depremden bin gün sonra hazırlandı. 6 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi ile yargılanacakları belirtildi.

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 73 kişinin hayatını kaybettiği Süleyman Mutlu Apartmanı'nın iddianamesi, depremden bin gün sonra tamamlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, 6 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi. Binayı inşa eden Jad İnşaat firmasının ortak ve yetkilileri Hikmet Aydın ile Belal Juwera hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Mutlu Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Yıkım sonucu aralarında 6 aylık bir bebeğin de arasında bulunduğu 73 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Depremin üzerinden bin gün geçtikten sonra, Süleyman Mutlu Apartmanı ile ilgili iddianame hazırlandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binayı inşa eden Jad İnşaat firmasının ortak ve yetkilileri Hikmet Aydın, Belal Juwera ve Itır Aydın, şantiye şefi Adem Sabırlı ile yapı denetim şirketi çalışanları Mahmut Nedim Kurşun ve Mehmet İbrahim İzgi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.

"Beton kalitesiz, etriyeler eksik"

İddianamede, Süleyman Mutlu Apartmanı'nın inşasına 2012 yılında başlandığı belirtildi. Binayı yapan şirket yetkilileri Hikmet Aydın, Belal Juwera ve Itır Aydın'ın, binanın mimari ve statik projesinin dış ölçüleri, cephe görüntüleri ve kat sayısı bakımından deprem öncesi haliyle uyumlu olmasına rağmen çatı katı ve zemin kata izinsiz ilaveler yapılmasına neden oldukları ifade edildi.

Ayrıca, binanın taşıyıcı sisteminde kullanılan betonun proje standardı olan C25 sınıfını karşılamadığı, kolon-kiriş birleşim noktalarında sıklaştırma etriyelerinin eksik bırakıldığı ve etriye kancalarının standartlara aykırı biçimde 135 derece yerine 90 derece yapıldığına dikkat çekildi.

İddianamede, şüphelilerin yapım işinin ruhsata ve projelere uygun şekilde yürütülmesi için inşaat alanında iş organizasyonunu sağlamadıkları, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumlu olmalarına rağmen yıkılan binada gerekli kontrol ve denetimleri gerçekleştirmedikleri vurgulandı.

Şantiye şefi ile yapı denetim şirketi çalışanlarının da inşaat sürecinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri ifade edildi.

"Birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde..."

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri vurgulanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda, yıkılan Süleyman Mutlu Apartmanı'nın inşasındaki eksikliklerin belirtildiği, bu nedenle şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına riayet edilmediği anlaşılmıştır. Şüphelilerin, birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde inşaat faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binadaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen mevzuatın gerektirdiği önlemleri almayarak Süleyman Mutlu Apartmanı'nı inşa ettikleri, bu ihmalleriyle ölümlere ve yaralanmalara neden oldukları tespit edilmiştir."

2 sanık için yakalama kararı çıkarıldı

İddianamede, binayı inşa eden Jad İnşaat firmasının ortak ve yetkililerinden Hikmet Aydın hakkında 21 Mart 2023'te, Belal Juwera hakkında ise 22 Ekim 2025'te yakalama kararı çıkarıldığı; ayrıca apartmanın yıkılmasında kusurlu görülen kamu görevlileri için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
