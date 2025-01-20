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Süleyman Demirel Müzesi, 2024'te 32 bin ziyaretçi ağırladı

Süleyman Demirel Müzesi, 2024'te 32 bin ziyaretçi ağırladı
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'de yer alan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, 2024 yılında 32 bin 200 ziyaretçi ile Türkiye'nin yakın demokrasi tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan ve renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'daki müzesini 2024'te 32 bin 200 kişi ziyaret etti.

Demirel'in doğduğu İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, ziyaretçilerini Türkiye'nin yakın demokrasi tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Süleyman Demirel Külliyesi'nin de yer aldığı 17 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alana sahip müze, 2023'te 31 bin 867, 2024'te ise 32 bin 200 ziyaretçi ağırladı.

Demirel'in Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde biriktirdiği materyaller müzede iki bölümde ziyaret edilebiliyor. Müzeye gelenler, Demirel'in siyasi hayatında yaptıkları icraatların yanında Türk siyasi tarihine ait önemli belgeleri de inceleme fırsatı buluyor.

Müzede, Demirel'in çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi geçmişinin önemli gazete manşetleri, smokini de yer alıyor.

26 Ekim 2014'te açılan müzede, 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya, 4 bin tablo, 6 bin videoteyp kaset, 126 bin fotoğraf, halı, kilim ve giysiler sergileniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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