Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı. Demirel'in Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarında tören düzenlendi.

İki yıldır pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan anma törenine bu yıl çok sayıda katılım oldu. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, eski bakanlar Yaşar Topçu, Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel ailesi ve çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Doğru Yol Partisi Antalya eski merkez ilçe başkanlarından Abdurrahman Fırtına da Demirel'i anmak üzere Isparta'ya geldi. Fırtına, "Antalya'dan geliyoruz. Antalyalılar Demirel'i çok sever. Artı Türkiye çok sever, sevmesi de lazım. Türkiye'ye bu hizmetleri yapan gelmiş geçmiş liderlerimizden birisidir" dedi. Anma törenine çevre illerden ve Ankara'dan çok sayıda ziyaretçi gelmesi dikkat çekti. Anıt mezara gün boyu ziyaretçi akını devam etti.