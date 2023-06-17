Süleyman Demirel'in vefatının 8. yılında anma töreni düzenlendi

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında İslamköy'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel ailesi ve vatandaşlar katıldı.

9.Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel vefatının 8. yılında İslamköy'de bulunan kabri başında törenle anıldı.

17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında İslamköy Çalca Tepede bulunan kabri başında törenle anıldı. Ku'ran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Halil Taş tarafından edilen dua ile başlayan tören 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez ve Hikmet Yalım Halıcı, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, adli ve askeri erkan, eski bakan ve milletvekilleri, Demirel ailesi ile vatandaşlar katıldı. - ISPARTA