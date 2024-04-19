Sulama suyu kavgasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde sulama suyu nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Adnan T, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö'yü tutukladı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.
Toprakkale Mahallesi'nde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, Adnan T'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Adnan T, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis A.Ö'yü gözaltına aldı.