AMASYA'nın Suluova ilçesinde kayıp olarak aranan Emine Aktürk (60), sulama kanalında ölü bulundu.

Suluova ilçesi Çeltek Mahallesi'nde oturan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Suluova Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede ve Aktürk'ün evinin önünden geçen sulama kanalında arama çalışması başlattı. Kanalda başörtüsü bulunan kadın için Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin dalgıçları bölgeye çağrıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu saat 12.00 sıralarında Aktürk'ün cansız bedeni, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu. Aktürk'ün cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

