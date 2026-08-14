Düziçi'nde Kaybolan Şahıs Sulama Kanalında Ölü Bulundu

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde dün sulama kanalında kaybolan Ali Cin'in (66) cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Ellek beldesinde oturan kalp hastası Ali Cin, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Cin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Dron destekli havadan ve karadan arama yapan ekipler bugün sabah saatlerinde sulama kanalında Ali Cin'in cansız bedenini buldu. Acı haberi duyan yakınları bölgeye gelerek gözyaşı döktü. Kanala düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Cin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı