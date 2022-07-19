SULAMA KANALINDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren ve çırpınarak gözden kaybolduğu öne sürülen 30-35 yaşlarındaki bir kişi, dalgıç ekiplerce aranıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahalesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyenler sulama kanalında çırpınan 30-35 yaşlarında bir kişiyi gördü. Vatandaşların kurtarma çabası yetersiz kalınca sudaki kişi, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, görgü tanıklarını dinledikten sonra sulama kanalına girerek kaybolan kişiyi arama çalışmasına başladı.

KURTARAMADILAR

Görgü tanığı Sercan Aktaş (23), suda çırpınan kıyafetli birini gördüklerini, kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti. Öte yandan sudaki kişinin kaybolduğu bölgede 'Devlet Su İşleri'ne ait suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasının olması dikkat çekti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel