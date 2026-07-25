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Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü

Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Ahmet Ali İmir (54), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Ahmet Ali İmir (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ali İmir'in kontrolünü yitirdiği 45 SC 5244 plakalı motosiklet, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan ekipler, kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 2,5 kilometre mesafede Ahmet Ali İmir'in cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından İmir'in cenazesi sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İmir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce morga, ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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