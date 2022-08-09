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Sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar çıkardı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan vatandaşlar kurtardı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan vatandaşlar kurtardı.

Durucasu köyünde vatandaşlar sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.

Vatandaşlardan birİ tırmık sayesinde akıntıda sürüklenen karacayı tuttu, diğer vatandaş ise kanala girerek karacayı kanaldan çıkardı.

Daha sonra karacayı kucaklayan vatandaşlar, tekrar kanala düşmemesi için kanaldan uzak bir mevkide karacayı doğal yaşam alanına bıraktı.

AA / Güncel

Durucasu Amasya Güncel Haberler

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