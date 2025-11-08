Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriyeli çocuk Hasan İbrahim, hastanede verilen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde 10 yaşındaki Suriyeli Hasan İbrahim'i göremeyen ailesi, çocuklarını aramaya başladı.
Sulama kanalına düştüğü belirlenen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İbrahim, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel