Sukesen Deresi Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Örencik bölgesinde yapımı devam eden Sukesen Deresi'nin ıslah çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmaları, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ziyaret ederek yerinde inceledi.

Heyet, şantiye mühendislerinden proje hakkında bilgi aldı. Çalışmaların ikinci etabının yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.