Sukesen Deresi Islah Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Sukesen Deresi'nin ıslah çalışmaları, Devlet Su İşleri tarafından sürdürülüyor. Proje, DSİ 5. Bölge Müdürü ve yerel yöneticiler tarafından yerinde incelendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Örencik bölgesinde yapımı devam eden Sukesen Deresi'nin ıslah çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmaları, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ziyaret ederek yerinde inceledi.

Heyet, şantiye mühendislerinden proje hakkında bilgi aldı. Çalışmaların ikinci etabının yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
