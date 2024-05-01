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Şuhut'ta Sel Baskını: Sel Suları Parke Taşlarını Sürükledi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış sonucu bir köyde sel baskını yaşandı. Sel suları tarım arazilerini sular altında bırakırken, parka taşlarını da yerinden söküp sürükledi.

Sel suları parke taşlarını yerinden söküp önüne ne kattıysa sürükledi

Şuhut'ta dolu ve sağanak yağış sonrası bir köyde sel baskını yaşandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı bir köyde sele neden olurken, tarım arazilerinin sular altında kaldığı olayda azgın sular parka taşlarını da yerinden söküp önüne ne kattıysa sürükleyip götürdü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde yaşandı. Bölgede aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yaşanan sel baskınları sonucu bir çok ev ve ağıl sular altında kalırken, azgın sular köy yollarındaki parke taşlarını da yerinden söküp sürükledi. Yolların çamur ve moloz yığınına döndüğü köyde Şuhut Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Sel sularından tarım arazileri de etkilenirken, bir çok vatandaşa ait ekili alanlar sudan dolayı zarar gördü.

Köy muhtarı İsmail Karataş, yaşanan sel felaketi sonrası mağduriyet yaşandığını ifade ederek, "Köyümüzde aşırı bir yağış yağdı ve dolu da yağdı. Özellikle arazilerimiz zarar gördü, maddi hasarımız çok büyük. Yollarımızda aşırı yağış ve sel parke taşlarını kaldırdı, içme suyu şebekesinde boru patlaklarına neden oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şuhut Tarım Çevre Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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