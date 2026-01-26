Haberler

Sudan ordusu, iki yıldır kuşatma altındaki Delenc şehrine girdi

Güncelleme:
Sudan ordusu, iki yıl süren kuşatmanın ardından Delenc şehrine girmeyi başardı. Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolündeki şehirde gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyordu. Ordunun operasyonu, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PORT Sudan ordusu, iki yıl süren kuşatmanın ardından ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin ikinci büyük kenti olan Delenc şehrine girmeyi başardığını duyurdu.

Sudan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin, Ocak 2024'ten beri Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile onlarla müttefik olan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) güçleri tarafından kuşatma altında tutulan Delenc şehrine girdiği belirtildi.

"Silahlı Kuvvetlerimiz ve müttefik güçlerimiz, başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirerek Delenc yolunu açmayı başarmıştır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu operasyon sonucunda "vatandaşların ve insani yardımların hareketini engellemeye, bölgedeki güvenlik ve istikrarı hedef almaya çalışan HDK'nin bozguna uğratıldığı" bildirildi.

Açıklamada, "Düşmana can ve teçhizat bakımından ağır kayıplar verdirilmiş, geride kalan unsurlar ise kuvvetlerimizin darbeleri karşısında kaçmıştır." ifadesine yer verilerek, ordunun Sudan halkına verdiği sözü yinelediği, ülkede güvenlik ve istikrar sağlanıncaya kadar "milislerin kirli varlığından" ülkeyi temizleme mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kent sakinlerinden kalabalık grupların, ordunun şehre girişini coşkuyla karşıladığı görüldü.

Sudan ordusu mensupları da, sosyal medya üzerinden Delenc kentinde askerler ve vatandaşların birlikte gerçekleştirdiği kutlamalara ait görüntüler paylaştı.

HDK ve SPLM-N güçleri, Ocak 2024'ten bu yana Delenc kentini kuşatma altında tutuyordu. Bu nedenle gıda ve ilaç ulaştırılamayan şehirde ciddi bir insani kriz yaşanıyordu.

Son haftalarda, Kurdufan bölgesinin üç eyaletinde Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalar, son dönemde on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
