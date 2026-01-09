Haberler

Sudan ordusu, son haftada yüzlerce HDK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı

PORT Sudan ordusu, yaptığı açıklamada son haftalarda Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) yüzlerce askerin etkisiz hale getirildiğini ve 240'tan fazla savaş aracının imha edildiğini duyurdu. Ordunun operasyonları, Darfur ve Kurdufan bölgelerinde yoğunlaşarak HDK'nin stratejik noktalarına yönelik gerçekleştirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son haftada HDK'ye yönelik operasyonlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Hava ve kara birliklerimiz, Darfur ve Kurdufan'daki düşman (HDK) mevzilerine ve Libya'nın güneyine uzanan ikmal hatlarına yönelik yoğun operasyonlar icra etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yüzlerce HDK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 240'tan fazla savaş aracının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin kurduğu "paralel" hükümetin merkezi olarak kullanılan Nyala şehrindeki havalimanında çok sayıda stratejik insansız hava aracı (İHA), gizlenme alanı ile işletme ve kontrol istasyonunun da imha edildiği bildirildi.

Sahadaki birliklerin, Kurdufan ve Darfur'daki geniş bölgelerde HDK'yi püskürtmeyi başardığı ifade edilen açıklamada, HDK'yi bulunduğu tüm bölgelerde tamamen etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonların süreceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
