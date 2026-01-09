Sudan ordusu, son haftada yüzlerce HDK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı

PORT Sudan ordusu, son haftadaki operasyonlarda yüzlerce Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 240'tan fazla savaş aracının imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son haftada HDK'ye yönelik operasyonlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Hava ve kara birliklerimiz, Darfur ve Kurdufan'daki düşman (HDK) mevzilerine ve Libya'nın güneyine uzanan ikmal hatlarına yönelik yoğun operasyonlar icra etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yüzlerce HDK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 240'tan fazla savaş aracının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin kurduğu "paralel" hükümetin merkezi olarak kullanılan Nyala şehrindeki havalimanında çok sayıda stratejik insansız hava aracı (İHA), gizlenme alanı ile işletme ve kontrol istasyonunun da imha edildiği bildirildi.

Sahadaki birliklerin, Kurdufan ve Darfur'daki geniş bölgelerde HDK'yi püskürtmeyi başardığı ifade edilen açıklamada, HDK'yi bulunduğu tüm bölgelerde tamamen etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonların süreceği vurgulandı.