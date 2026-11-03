Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği öne sürülen İHA'yı Mavi Nil'de düşürdüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği ileri sürülen bir İHA'yı Mavi Nil eyaleti üzerinde düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada İHA'nın kim tarafından kullanıldığı, hedefi ve düşürülme koşullarına dair ayrıntı verilmezken Etiyopya makamlarından henüz yanıt gelmedi.

Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği ileri sürülen bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaleti üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Etiyopya sınırını geçerek ülkeye girdiği belirtilen "düşman" İHA'yı Mavi Nil eyaleti üzerinde engellediği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın kim tarafından kullanıldığına, nereden havalandığına, hedefinin ne olduğuna veya düşürülme koşullarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Etiyopya makamlarından ise Sudan ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Etiyopya ve Güney Sudan'a sınırı bulunan Mavi Nil eyaleti, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle zaman zaman şiddet olaylarına ve güvenlik sorunlarına sahne oluyor.

Savaş, Sudan'ın sınır bölgelerindeki gerilimi de artırırken Sudan ordusu, dış aktörleri HDK'ye destek vermekle defalarca suçladı.

Suç yöneltilen ülkeler ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

Son ankette bir lidere soğuk duş! 14 puan birden kaybetti
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağının acısını paylaştı
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti