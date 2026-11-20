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Sudan ordusu, Batı Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait 10 bölgedeki savunma hatları ve mevzileri dağıttığını bildirdi.

Ordunun Özel Harekat Kuvveti Sözcüsü Muhammed Didan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ordunun, müttefiki Silahlı Hareketler Ortak Gücü ve destek birliklerinin Ebu Zabad ve En-Nuhud kentleri çevresindeki temizleme operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Didan, operasyonların Kad el-Habub, Humeyr Mukaddem, Dakkat Salim en-Nur, el-Meşari, Dakkat Tabir, el-Hantuta, Mabruka, el-Firdevs, Taybe ve Ebu Cefale bölgelerinde düzenlendiğini kaydetti.

Sudan ordusu, yaklaşık bir haftadır Batı Kurdufan eyaletindeki el-Huvay, En-Nuhud ve Ebu Zabad bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor.

Ordu, pazartesi günü Ebu Zabad'ın kuzeydoğusundaki es-Saatat çevresinde 5 bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini ve birliklerinin kente yaklaştığını duyurmuştu.

Stratejik konumuyla öne çıkan Ebu Zabad, Batı Kurdufan'ın kuzeyindeki bölgeleri En-Nuhud, Gubeyş, Vad Banda ve el-Huvay'a, güneydeki Babanusa, el-Muglad ve Heglig bölgelerine bağlayan yollar üzerinde bulunuyor.

Eyaletin ikinci büyük kenti En-Nuhud da kuzey ve güney bölgelerini birbirine bağlayan yolların kavşağında yer alıyor ve Darfur bölgesine açılan geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Orduyla ittifak halindeki silahlı hareketlerin oluşturduğu Ortak Güç, cumartesi günü Batı Kurdufan'da düzenlediği operasyonlarda HDK'ye ağır personel ve teçhizat kayıpları verdirdiğini ve 8 bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, geçen cuma günü de En-Nuhud'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki el-Huvay bölgesinin kontrolünü yeniden sağladığını duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar, 25 Ekim'den bu yana Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde yoğunlaştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında askeri kurumun birleştirilmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başlayan savaş, ülkenin insani krizini derinleştiriyor.

Çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybederken yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA