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Sudan ordusu, Batı Darfur'da HDK ile çatışmanın ardından Bir Kelekel'i ele geçirdi

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Sudan ordusu, Batı Darfur'da HDK ile çatışmaların ardından Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdi. Batı Darfur Valisi Bahruddin Adem Kerame, bölgenin Cebel Mun'a yakınlığı nedeniyle stratejik önem taşıdığını, operasyonların sürdüğünü belirtti.

Sudan ordusu, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile yaşanan çatışmaların ardından Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Batı Darfur Valisi Bahruddin Adem Kerame, yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ve müttefik güçlerin Cebel Mun ilçesinin doğusunda yer alan Bir Kelekel bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kerame, Bir Kelekel'in Cebel Mun'a yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, bölgenin kontrol altına alınmasını Sudan açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Batı Darfur'daki askeri operasyonların devam ettiğini aktaran Kerame, operasyonların güvenliğin yeniden sağlanması ve Sudan'ın birliği ile egemenliğinin korunması amacıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Sudan ordusu mensupları da sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Bir Kelekel bölgesinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Sudan ordusuyla müttefik silahlı gruplardan oluşan Ortak Güç, 5 Ekim'de HDK ile yaşanan çatışmaların ardından Batı Darfur'daki Bir Saliba bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü HDK'nin kontrolünde bulunurken Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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