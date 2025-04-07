Sudan, İngiltere'nin Konferansa Davet Etmemesine İtiraz Etti

PORT Sudan, İngiltere'nin, 15 Nisan'da Sudan konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa Sudan hükümetini davet etmemesine itiraz etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ali Yusuf geçen hafta, konuyla ilgili İngiliz mevkidaşı David Lammy'ye mektup gönderdi.

Bakan Yusuf mektupta, Lammy'ye, İngiltere'nin, hükümetlerini davet etmeden ülkeleri konusunda konferans düzenleyecek olmasına Sudan'ın itirazını iletti.

Açıklamada, Yusuf'un, egemen Sudan devletinin 1956'dan beri Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduğunu hatırlatarak, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve sivillere karşı benzeri görülmemiş vahşetler işleyen terörist bir milis gücü (Hızlı Destek Kuvvetleri) ile Sudan hükümetini bir tutan İngiliz hükümetinin yaklaşımını" eleştirdiği aktarıldı.

İngiliz hükümetini, Sudan'a yönelik politikasını gözden geçirmeye davet eden Yusuf, "iki ülke arasındaki tarihi bağlar temelinde" hükümetle yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırdı.

İngiltere, 15 Nisan'da Sudan'daki krizle ilgili üst düzey bir uluslararası konferansı Londra'da düzenleyecek.