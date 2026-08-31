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HDK saldırısı: 5 sivil öldü, 3 bin kişi yerinden edildi

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Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde HDK'nın saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yerinden edildi. Saldırıda evler ve hayvanlar yağmalandı. Uluslararası topluma sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

HARTUM/ Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, HDK unsurlarının, Kuzey Kurdufan'ın Bara kentinin batısındaki El-Kaa ve El-Kukiti bölgelerine saldırı düzenleyerek evleri ve bölge halkına ait hayvanları yağmaladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 3 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Saldırıların sivilleri yerinden etmeyi, tarım ürünlerini ve hayvanlarını yağmalamayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma sivillerin korunması ve yerinden edilenlere insani yardım ulaştırılması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, HDK'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sudan hükümeti ile yerel ve uluslararası kuruluşlar, HDK'yi daha önce de sivillere yönelik ihlallerle suçlarken, HDK bu suçlamaları reddediyor.

Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde Ekim 2025'ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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