Haberler

Burhan Türkiye Ziyaretini Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Burhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Büyük Türkiye devletine gerçekleştirdiğim ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum." diyen Burhan, "Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyor, Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet ederek 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Burhan'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Çığ felaketinde umutlar tükendi, 2. günde yeni karar alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi

DEM Parti'den dikkat çeken karar! Öcalan mitingini ertelediler
Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı

Kartopu oynayan çocukların ölümden döndüğü anlar
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

150 yıllık kilise havai fişek kurbanı, yeni yıl gecesi kül oldu