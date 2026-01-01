Burhan Türkiye Ziyaretini Değerlendirdi

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Burhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Büyük Türkiye devletine gerçekleştirdiğim ziyaretten büyük bir memnuniyet duydum." diyen Burhan, "Sudan hükümeti ve halkı adına, Sudan halkına ve hükümetine yönelik sürekli ve kararlı destekleri ile ülkemizin güvenliği, birliği ve istikrarına gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türk halkına şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Kendilerine daimi ilerleme ve başarılar diliyor, Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet ederek 25 Aralık 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Burhan'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.