Sudan Egemenlik Konseyi, 72 madencinin ölümü iddiası için soruşturma komitesi kurdu

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Sudan Egemenlik Konseyi, Sudan ile Mısır sınırındaki altın madenciliği sahasına düzenlenen ve çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği belirtilen saldırının soruşturulması için komite kurulmasına karar verdi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Sudan Egemenlik Konseyi, Sudan ile Mısır sınırındaki altın madenciliği sahasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıda ölen Sudan vatandaşlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenerek, sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bir soruşturma komitesi kurulmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, komitede savcılık, yargı ve ilgili güvenlik birimlerinin temsilcilerinin yer alacağı belirtildi.

Komitenin olayın koşullarını ve bağlantılı tüm hususları inceleyeceği, soruşturma sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Sudan vatandaşlarının hayatını korumanın, güvenliklerini ve onurlarını gözetmenin devletin temel sorumluluklarından biri olduğu vurgulanarak, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sınırlara saygı gösterilmesi için sürecin ciddiyetle ele alınması gerektiği kaydedildi.

Sudan ile Mısır'daki yetkililerin olayın ardından vakit kaybetmeden temas kurduğu aktarılan açıklamada, görüşmelerde can güvenliğinin sağlanması, iki halk arasındaki ilişkilerin korunması ve olayın koşullarının aydınlatılarak kamuoyunun bilgilendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Sudan-Mısır sınırındaki saldırıda 72 madencinin öldüğü iddiası

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları, ülkenin kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesinde, Sudan-Mısır sınırındaki altın madenciliği sahalarına düzenlenen hava saldırısında en az 72 madencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ulaşım koşullarının güç olduğu bölgedeki saldırıya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğü, can kaybının artabileceği bildirilmişti.

Sudan basınında yer alan haberlerde, savaş uçaklarının madencilerin bulunduğu bölgeye 5'ten fazla füze fırlattığı, işçilerin barınaklarının yıkıldığı ve bazı maden kuyularının çökmesi sonucu madencilerin göçük altında kaldığı ileri sürülmüştü.

Yaralıların El-Ensari bölgesi, Kızıldeniz eyaletindeki Haya ve Port Sudan kentleri ile Nil Nehri eyaletindeki Atbara kentinde bulunan sağlık merkezlerine sevk edildiği aktarılmıştı.

Sudan Doktorlar Ağı da bölgedeki madencilik sahalarına düzenlenen hava saldırısında ölü ve yaralıların bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA