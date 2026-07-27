Sudan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor, iki ülke arasında stratejik işbirliği masada

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, yarın ve 29 Temmuz'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunacak Sudanlı mevkidaşı Salim ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Salim'le yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulayarak Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi konularına değinecek Fidan'ın, mevcut işbirliği alanlarının ahdi zemininin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlarına devam ettiğini ve Türk firmalarının Sudan'ın imarına kayda değer katkılar sağlayabileceğini dile getirerek Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Ziyaret sırasında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın imzalanması planlanıyor.

Türkiye-Sudan ilişkileri

Türkiye ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkiler 1957'de tesis edilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" ihdas edilmişti.

İki ülke arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler, işbirliğinin her alanda arttırılmasına yönelik ortak iradeyi teyit ediyor.

Türkiye'yi Aralık 2025'te ziyaret eden Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 2 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmişti.

Sudan Başbakanı Kamil İdris'in 20 Mayıs'taki Türkiye ziyareti sırasında da Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonunun 16. Dönem Toplantısı icra edilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim de 17-19 Nisan'da düzenlenen Beşinci Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

Kaynak: AA