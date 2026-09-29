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Sudan Dışişleri Bakanı Salim BM'de dış müdahalelerin durdurulması çağrısında bulundu

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Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, BM 81. Genel Kurulu'nda iç savaşın sona ermesi için dış müdahalelerin durdurulması çağrısı yaptı. Salim, ABD'nin Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a vize vermeyerek Genel Kurul toplantılarına katılımını engellediğini söyledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, ülkedeki iç savaşın sona ermesi için dış müdahalelerin durdurulması gerektiğini belirterek, çatışmalara dışarıdan verilen desteğin kesilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Salim, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

ABD'nin, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a vize vermediğini söyleyen Salim, böylelikle Burhan'ın Genel Kurul kapsamındaki üst düzey toplantılara katılımının engellendiğini ifade etti.

Salim, Sudan'daki savaşın sona ermesi ve çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek adil bir çözüm için dış müdahalelerin ve desteğin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Salim, ülkede faaliyet gösteren bazı grupların silahsızlandırılması ve silahların yalnızca devlet kontrolünde olması çağrısı yaptı.

ABD, Burhan'ın vize talebini reddetmişti

Uluslararası basında geçen hafta yer alan ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, ABD yönetiminin, Burhan'a BM Genel Kuruluna katılmak üzere vize vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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