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Sudan'daki Çatışmalardan Kaçan 860.000 Kişinin Başka Ülkelere Gitmesi Bekleniyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'daki çatışmalardan kaçan 860.000 kişinin başka ülkelere gitmesinin beklendiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'daki çatışmalardan kaçan 860.000 kişinin başka ülkelere gitmesinin beklendiğini kaydetti. BM Ofisi ayrıca, yerinden edilmiş kişilere yardım etmek için Ekim ayına kadar 445 milyon ABD dolarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar başladığından beri halk Sudan'dan kaçarak Çad, Güney Sudan, Mısır, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne sığınıyor.

Bölgeden kaçanların en çok Mısır ve Güney Sudan'a gitmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Renk'ten bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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