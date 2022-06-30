Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü

Sudan'da ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesine karşı çıkan ve sivil yönetim talebiyle gösteri düzenleyenlere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Hartum'un yanı sıra birçok kentte düzenlenen protestolarda sivil yönetime geçiş talep edildi, askeri yönetim karşıtı sloganlar atıldı.

Hartum'da Başdar ve Şerveni bölgelerinde toplanan on binlerce kişi sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, göstericilere yoğun gaz bombasıyla müdahale etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, Umdurman'da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 ve Hartum da 1 protestocu yaşamını yitirdi.

Umdurman, Hartum ve Bahri kentlerindeki gösterilerde çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Komite, 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan'da bugünkü büyük protestolar öncesinde internet ve telefon hatları kesilmiş, bazı ana yollar ve başkenti diğer bölgelere bağlayan köprüler de kapatılmıştı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkentte esnaf kepenk kapatmıştı.

Sudan'da neler yaşanmıştı?

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Hartum Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, "iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Başbakan Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.