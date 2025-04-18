Sudan'da Topçu Saldırısı: 62 Sivil Hayatını Kaybetti

HARTUM, 18 Nisan (Xinhua) -- Sudan ordusu, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'e düzenlenen topçu saldırısında en az 62 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri 6. Piyade Tümeni Komutanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, "Milisler çarşamba günü kent genelinde ayrım gözetmeksizin topçu saldırıları düzenledi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, saldırılar sonucunda 15'i çocuk, 17'si kadın ve 30'u erkek olmak üzere 62 sivilin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

El Faşir'de gönüllü bir grup olan Direniş Komiteleri Koordinasyonu ise Hızlı Destek Kuvvetleri'nin topçu ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, bunların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve çok sayıda ağır yaralı bulunduğunu duyurdu. Grup, saldırıların kentin güneyindeki hayvan pazarını ve çeşitli mahalleleri hedef aldığını ifade etti.

Grup ayrıca perşembe günü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El Faşir'e yönelik yeni bir topçu saldırısı başlattığını ve kesin rakamlar teyit edilmemiş olsa da saldırıların yeni can kayıpları ve yaralanmalara yol açtığını bildirdi.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri, El Faşir'e yönelik saldırılar hakkında henüz açıklama yapmadı.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, El Faşir ise 10 Mayıs 2024'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.