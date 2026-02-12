Haberler

Sudan Doktorlar Ağı: Nil Nehri'nde teknenin alabora olması sonucu 15'ten fazla kişi öldü

Sudan'ın Şendi şehrine bağlı köyler arasında sefer yapan bir teknenin alabora olması sonucu 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

PORT Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Şendi şehrine bağlı iki köy arasında sefer yapan bir teknenin Nil Nehri'nde alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ağdan yapılan yazılı açıklamada, aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu 27'den fazla kişinin olduğu teknenin, Şendi'ye bağlı Taybe el-Havvad ile Dim el-Garay köyleri arasında akşam saatlerinde sefer yaparken alabora olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teknenin alabora olmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, şu ana kadar 15'ten fazla cesede ulaşıldığı, 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Bölge halkı ile Sivil Savunma ekiplerinin, kayıp kişilere ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kazanın ilk saatlerinde yerel makamlar ile kurtarma ekiplerinin sahada bulunmamasının, trajedinin boyutunu daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
