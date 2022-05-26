Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle askeri yönetimi protesto etti. Güvenlik güçleri, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümeye çalışan eylemcilere gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.