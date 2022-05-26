Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler

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Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle askeri yönetimi protesto etti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle askeri yönetimi protesto etti. Güvenlik güçleri, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümeye çalışan eylemcilere gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel

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