Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Haberler

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi
AA - Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel
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Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle askeri yönetimi protesto etti.
Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan bir grup, yönetimin sivillere devredilmesi talebiyle askeri yönetimi protesto etti. Güvenlik güçleri, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümeye çalışan eylemcilere gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Güncel